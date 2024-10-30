США планируют вернуться к масштабным совместным учениям с южнокорейскими союзниками.

США намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге для СМИ.

Он заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна в том, что США остаются полностью привержены защите союзника, а их обязательства по расширенному сдерживанию остаются непоколебимыми.

Остин отметил, что США готовы использовать весь арсенал оборонительных средств, включая ядерные и современные неядерные возможности.

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Кроме того, США планируют вернуться к масштабным совместным учениям с южнокорейскими союзниками.

"Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", - сказал глава Пентагона.

Напряженность на Корейском полуострове

Эксперты по вопросам Северной Кореи уже несколько месяцев выражают серьезное беспокойство относительно глобального изменения позиции диктатора Ким Чен Ына, пишет Financial Times.

В январе два известных исследователя, Роберт Карлин и Зигфрид Хеккер, заявили, что Ким Чен Ын "принял стратегическое решение начать войну". Они пришли к выводу, что Ким решил отказаться от дипломатических инициатив в отношении США и Южной Кореи в пользу конфронтационной политики. По их подсчетам, арсенал ядерного оружия КНДР может насчитывать до 50-60 боеголовок, а риторика Кима свидетельствует о возможности военного конфликта с их использованием.

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