США намерены защищать Южную Корею всеми видами вооружений, включая ядерное оружие, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на брифинге для СМИ.
Он заверил министра обороны Южной Кореи Ким Ён Хёна в том, что США остаются полностью привержены защите союзника, а их обязательства по расширенному сдерживанию остаются непоколебимыми.
Остин отметил, что США готовы использовать весь арсенал оборонительных средств, включая ядерные и современные неядерные возможности.
Кроме того, США планируют вернуться к масштабным совместным учениям с южнокорейскими союзниками.
"Мы также вернулись к широкомасштабным учениям с нашими союзниками из Республики Корея. И это усиливает нашу общую готовность и оперативную совместимость", - сказал глава Пентагона.
Напряженность на Корейском полуострове
Эксперты по вопросам Северной Кореи уже несколько месяцев выражают серьезное беспокойство относительно глобального изменения позиции диктатора Ким Чен Ына, пишет Financial Times.
В январе два известных исследователя, Роберт Карлин и Зигфрид Хеккер, заявили, что Ким Чен Ын "принял стратегическое решение начать войну". Они пришли к выводу, что Ким решил отказаться от дипломатических инициатив в отношении США и Южной Кореи в пользу конфронтационной политики. По их подсчетам, арсенал ядерного оружия КНДР может насчитывать до 50-60 боеголовок, а риторика Кима свидетельствует о возможности военного конфликта с их использованием.