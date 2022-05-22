Такой диалог уже ведется.

США готовы поставить оружие в Молдову, если поступит такой запрос от молдавского правительства.

Об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Микс на пресс-конференции в Кишиневе, пишет Radio Europa.

"Моя позиция заключается в том, что нам нужно поговорить с молдавским правительством. Я не хочу выходить за рамки того, что требует от нас руководство Молдовы", - сказал он.

По его словам, "диалог идет" и решения будут приниматься "коллективно" между союзниками, причем Молдова является одним из лучших союзников США.

"Одна из причин успеха Украины и успеха региона в том, что мы будем работать вместе. Мы сосредоточим наши усилия на том, чтобы заставить всех наших союзников работать вместе в один голос и в одном направлении, чтобы Путин не продолжил свои вторжения в другие страны", - отметил Микс.

Напомним, что ранее президент Молдовы потребовала вывести российские войска из Приднестровья.

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