Мужчина истекал кровью от ножевого ранения, приезда врачей он мог просто не дождаться.

В США коп спас жизнь раненого мужчины пачкой чипсов и клейкой лентой. Американский полицейский нашел оригинальный и неожиданный способ помочь человеку.

Об этом в своем сюжете сообщает ТСН.

Мужчина пострадал от ножа в Нью-Йорке, в районе Гарлем. Прибывший на вызов полисмен увидел, что раненый истекает кровью и решил действовать без колебаний.

Коп попросил свидетелей принести ему пачку чипсов. Он высыпал еду и использовал упаковку и клейкую ленту, чтобы закрыть рану. Свидетели инцидента снимали действия полисмена на видео.

Через некоторое время на место происшествия прибыли медики, которые рассказали, что действия полицейского спасли раненому жизнь. Мужчина мог умереть и не дождаться врачей, если бы не коп. Сейчас раненый находится в больнице.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в США 22-летняя учительница соблазнила ученика и избежала тюрьмы. Девушка везла 15-летнего ученика с соревнований из другого города. По дороге она остановила автомобиль и занялась сексом с мальчиком прямо в машине.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Полина Кузенко