Захра Исмаили упала замертво после сердечного приступа, став свидетельницей повешения 16 осужденных мужчин.

В Иране приговоренная к смерти за убийство мужа женщина умерла, дожидаясь своей очереди на казнь.

Об этом сообщает издание The Times.

Захра Исмаили упала замертво после сердечного приступа, став свидетельницей повешения 16 осужденных мужчин.

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Адвокат умершей Омид Моради сообщил, что безжизненное тело его подзащитной все равно повесили - «из уважения к семье убитого» Алиреза Замани, который занимал высокий пост в разведывательной службе страны.

Матери Замани позволили выбить стул из-под висевшей в петле мертвой невестки.

Захра Исмаили была признана виновной в убийстве своего мужа, хотя Омид Моради, ее адвокат, сказал, что он оскорблял ее, и она действовала, чтобы защитить себя и свою дочь.

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Автор: УНИАН