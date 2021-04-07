В столице страны, Вене, есть шесть сотен пунктов, где можно сделать бесплатный тест на коронавирус.

С сегодняшнего дня жителям Австрии придется иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, чтобы зайти в непродовольственный магазин или парикмахерскую.

Читайте такжеУкраина вышла на первое место в Европе по смертности от COVID-19Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В Вене есть шесть сотен пунктов, где можно сделать бесплатный тест. Результат приходит в течение суток, а справка действительна 72 часа.

Впрочем, в двух третях австрийских регионов, включая Вену, по крайней мере до 18 апреля продлили пасхальный карантин, поэтому там непродовольственные магазины пока остаются закрытыми.

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Автор: Катерина Комолова