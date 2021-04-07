С сегодняшнего дня жителям Австрии придется иметь при себе отрицательный тест на коронавирус, чтобы зайти в непродовольственный магазин или парикмахерскую.
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В Вене есть шесть сотен пунктов, где можно сделать бесплатный тест. Результат приходит в течение суток, а справка действительна 72 часа.
Впрочем, в двух третях австрийских регионов, включая Вену, по крайней мере до 18 апреля продлили пасхальный карантин, поэтому там непродовольственные магазины пока остаются закрытыми.
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