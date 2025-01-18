СМИ зафиксировали, как министр иностранных дел Германии якобы убегает от канцлера ФРГ.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что СМИ неправильно трактовали снимок с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает ZDF.

Как известно, накануне в сети появилось фото, на котором Бербок якобы "убегает" от Шольца. Журналисты предположили, что глава МИД Германии отказалась делать совместное фото с Шольцем, поскольку тот блокирует пакет помощи Украине на 3 млрд евро.

По словам Бербок, фото было сделано быстро и она даже не видела тянущейся к ней руки канцлера, и никуда в тот момент не уходила.

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"Из этого делается вывод, что я не подаю руку, хотя, как видно на фото, я даже не заметила, что происходит позади меня, потому что, как и у каждого человека, у меня нет глаз на затылке", - рассказала глава МИД Германии.

Конфликт Бербок и Шольца

Как сообщал УНИАН, на днях Анналена Бербок предупредила о проблемах для Германии из-за блокирования канцлером Олафом Шольцем помощи Украине. По ее словам, Киев должен получить от Берлина больше военной помощи, чем даже запланировано.

Бербок также отметила, что это будет вкладом в безопасность самой Германии, при этом если не пойти на этот шаг, Украина "будет менее способной защищаться, а затем и менее способной защитить нас".

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