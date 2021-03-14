Журналист отвергает все обвинения и лично попросил совет директоров отстранить его от исполнения служебных обязанностей.

Шеф-редактор немецкого издания Bild Юлиан Райхельт временно прекращает работу на должности. Это связано с жалобами от его коллег-женщин, которые обвинили журналиста в злоупотреблении властью и буллинге.

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Об этом сообщает DW, ссылаясь на пресс-службу медиагруппы Alex Springer, владеющей Bild.

Отмечается, что Райхельт отстранен от должности на время проведения служебного расследования.

Как говорится в заявлении медиагруппы, шеф-редактор отвергает все обвинения и лично попросил совет директоров отстранить его от исполнения служебных обязанностей, пока не будут выяснены все обстоятельства.

Издатель сообщил, что в настоящее время "четких доказательств" виновности Райхельта выявлено не было, но расследование продолжается и ведется "по всем направлениям", а также "оценивается достоверность и честность всех причастных".

На сегодня Bild - крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. Первый ее выпуск вышел в 1952 году. Юлиан Райхельт возглавляет Bild с 2018 года.

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Автор: УНИАН