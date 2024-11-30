Главарь КНДР пообещал неизменно поддерживать политику Россию, узнали журналисты.

Лидер КНДР (Северная Корея) Ким Чен Ын в пятницу, 29 ноября, встретился с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым и "выдал" порцию бреда насчет войны россиян против Украины.

Северокорейский диктатор утвеждал, что "США и Запад заставили киевские власти атаковать территорию России с использованием их собственного дальнобойного ударного оружия", пишет Reuters, ссылаясь на сведения агентства KCNA. Кроме того, главарь КНДР утверждал, что российская сторона должна принять меры, чтобы заставить "враждебные силы заплатить за это".

Еще диктатор пообещал расширить связи с РФ во всех сферах, в том числе в военной. Журналисты не упомянули о том, обсуждалась ли отправка войск КНДР в Россию.

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Вот что еще заявил Ким Чен Ын:

"Правительство, армия и народ КНДР будут неизменно поддерживать политику Российской Федерации".

По его словам, российская политика якобы направлена "на защиту" суверенитета и территориальной целостности РФ "от попыток империалистов добиться гегемонии".

Стоит отметить, что россияне 24 февраля 2022 года рано утром вторглись на территорию Украины. Россия разрушает украинские города и убивает мирных жителей. Страны Запада помогаю украинцам противостоять российской агрессии. США в ноябре 2024-го разрешили украинцам для самозащиты наносить удары западным дальнобойным оружием по Курщине.

В центре внимания Северная Корея и Россия - новости

29 ноября стало известно, что Андрей Белоусов прибыл в КНДР для переговоров с северокорейскими чиновниками. Журналисты предупреждали, что это может привести к развитию военного сотрудничества между этими странами.

Напомним, в июне российский диктатор Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в котором, в том числе предусмотрена "взаимная оборона".

Стоит отметить, что КНДР помогает российской стороне во время войны РФ против Украины. Сообщалось, что Северная Корея предоставляла России боеприпасы, а также отправила на российскую территорию своих солдат.

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