Они хотят, чтобы Белый дом раскрыл свою стратегию.

Группа американских сенаторов призвала президента Дональда Трампа и западных союзников передать Украине более 300 миллиардов долларов арестованных российских активов.

Как передает Reuters, направленное в пятницу государственному секретарю Марко Рубио письмо подписали демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн, а также республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм. По данным агентства, в американских финансовых учреждениях хранится лишь около 7 миллиардов долларов активов РФ.

В письме сенаторы спрашивают, планирует ли администрация Трампа разрабатывать стратегию поощрения Евросоюза, G7 и других союзников к использованию этих активов, а также поддерживать Украину в использовании этих денег для закупки оружия:

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"Как администрация рассматривает использование всех финансовых инструментов, имеющихся в ее распоряжении, для усиления давления на Россию с целью прекращения войны? Считает ли администрация, что активы США и ЕС должны быть использованы как рычаги влияния на переговоры с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то каким образом?".

Замороженные активы РФ

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину международное сообщество ввело санкции, результатом которых стало замораживание российских активов на значительные суммы.

Известно о сумме в около 300 миллиардов долларов. В странах Европейского Союза заморожено примерно 245 миллиардов евро, из которых 208 миллиардов - государственные активы России, а 37 миллиардов - частные.

Сейчас продолжаются дискуссии среди союзников Украины о возможности конфискации и использования этих денег для восстановления Украины. Некоторые страны поддерживают эту идею, тогда как другие обеспокоены возможными негативными последствиями для финансовых рынков.

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