Украинцы и другие иностранцы пока не могут эвакуироваться.

14 октября эвакуация украинцев из Сектора Газа сорвалась. Как сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Сектора Газа, возросло до почти 260.

"Сейчас выезд оттуда заблокирован для граждан всех стран, но мы работаем с партнерами, чтобы эвакуировать наших граждан", - сказал он.

Президент подчеркнул, что украинские дипломаты готовы помочь каждому нашему гражданину, который в этом нуждается. Следовательно, он призвал украинцев и украинок, которые находятся за границей и нуждаются в помощи, в любое время обращаться к украинским дипломатическим представительствам за рубежом.

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Эвакуация украинцев из Израиля и Сектора Газа во время войны

Боевики ХАМАСа совершили массированную атаку на Израиль утром 7 октября, выпустив по мирным городам сотни ракет. Кроме того, они прорвались через границу и атаковали населенные пункты вблизи нее. По данным местных властей, в результате атаки боевиков ХАМАСа на Израиль с 7 октября погибли более 1400 человек. Среди погибших есть украинцы. Израиль в ответ готовит наземную операцию на территории Сектора Газа.

Украинцы пытаются спастись с территорий, охваченных войной. 14 октября из Израиля в Румынию удалось эвакуировать уже более 200 украинцев. Украина работает над подготовкой новых эвакуационных рейсов.

В то же время эвакуация из Сектора Газа украинцев и граждан других стран сорвалась. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказывал, что причиной стала внезапная отмена разрешения на эвакуацию израильской стороной.

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