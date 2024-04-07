Отмечается, что экспорт в бывшие советские государства вырос до беспрецедентного уровня.

Экспорт товаров из Британии, в том числе компонентов и деталей для ракет и дронов, в соседние с Россией страны вырос на сотни процентов с начала 2022 года - после широкомасштабного вторжения РФ в Украину, пишет редактор Sky News по экономике и данным Эд Конвей в колонке на The Sunday Times.

"До 2022 года британские компании отправляли в Россию довольно много товаров на сумму около 3 миллиардов фунтов стерлингов в год. Все это должно было закончиться после февраля 2022 года… Политики и богатые бизнесмены были введены в санкционный список, российские зарубежные облигации были заморожены, а на экспорт тысяч категорий товаров в Россию были наложены запреты… Эти первоначальные санкции в основном сводились к тому, чтобы заморить голодом военную машину Владимира Путина, лишив ее финансирования и компонентов, необходимых для производства оружия, беспилотников, радиолокационного оборудования и так далее", - указывает автор.

Однако, отмечается, что товары из Британии продолжают поступать в Россию, хоть и не на прямую, а из соседних с ней стран:

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"Предприимчивые украинцы методично анализировали компоненты российского оружия. То, что они обнаружили, поразительно: тысячи компонентов, произведенных в западных странах, включая Великобританию, спустя много времени после начала войны… Цифры, которые я извлек из базы данных налоговой и таможенной службы, были одними из самых поразительных, которые я видел за все годы работы журналистом. Они показали, что наш экспорт в бывшие советские государства вырос до беспрецедентного уровня - на тысячи процентов... Чем глубже я копался в данных, тем более тревожными они становились".

Например, указывается, что экспорт компонентов, используемых в российских военных системах, в Армению, Кыргызстан, Грузию и Узбекистан вырос более чем на 500% с начала 2022 года.

"Детали дронов и вертолетов, аэронавигационное оборудование и передовая оптика на миллионы фунтов - те самые товары, которые мы не должны отправлять куда-либо рядом с Россией - все это было отправлено с британских заводов в приграничные с РФ страны", - отметил редактор.

По его словам, правительство Британии заявляет, что "делает все возможное, чтобы остановить эти потоки, но, похоже, оно ведет проигрышную битву, деньги, кажется, всегда побеждают".

Санкции против России - актуальное

Напомним, как писал Bloomberg, Латвия хочет ужесточить контроль над соблюдением санкций Европейского Союза против России, и, планирует для этого применять способы, которые она использует для пресечения незаконного финансирования.

Отмечалось, что страны Балтии занимают одно из самых уязвимых мест в ЕС в вопросе обхода санкций: порты, железнодорожные и автомобильные соединения делают их территорию естественным местом остановки для товаров, пытающихся найти путь в Россию.

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