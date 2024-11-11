Он отметил, что мир должен быть справедливым и длительным.

Независимого от того, каким соглашением закончится война в Украине, России придется ответить за свои военные преступления и заплатить за вызванные разрушения.

С таким заявлением выступил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель, передает Le Monde. Он стал первым высокопоставленным европейским лидером, который прибыл в Украину после выборов в Соединенных Штатах Америки.

"Если мир должен быть миром, а не просто прекращением огня, он должен быть справедливым и длительным. Это предупреждение тем, кто говорит, что эта война должна закончиться, поэтому мы можем закончить ее как можно скорее, несмотря ни на что".

Боррель прибыл в Украину

О визите высокого представителя Евросоюза в Киев стало известно еще 9 ноября. Он покидает эту должность, однако обещает, что помощь Украине останется среди главных пунктов европейской повестки дня.

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Вчера он прибыл в поселок Ягодное на Черниговщине, который находился под оккупацией российских войск в начале полномасштабной войны. Они удерживали в подвале площадью менее 200 квадратных метров 368 человек.

По словам Борреля, сейчас уже зарегистрировано 140 тысяч случаев военных преступлений российской оккупационной армии.

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