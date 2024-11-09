Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев.
Это уже пятый визит политика в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, и она станет последней на этой должности, сообщил Боррель в Х.
"Европейская поддержка Украины была моим личным приоритетом во время работы на должности и она останется в числе главных пунктов повестки дня Евросоюза", - написал политик.
Напомним, новым руководителем внешнеполитического ведомства Евросоюза стала бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она известна своей серьезной проукраинской позицией.
Боррель о войне в Украине
Евросоюз продолжит свою тренировочную миссию, обеспечивающую подготовку украинских военнослужащих, еще на два года, сообщил 14 октября Боррель.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал отправку войск Северной Кореи для участия в войне против Украины серьезным нарушением международного права и подчеркнул, что это подрывает безопасность в Европе и мире.