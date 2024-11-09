Это пятый визит Борреля с начала полномасштабного вторжения и последний в должности.

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев.

Это уже пятый визит политика в Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, и она станет последней на этой должности, сообщил Боррель в Х.

"Европейская поддержка Украины была моим личным приоритетом во время работы на должности и она останется в числе главных пунктов повестки дня Евросоюза", - написал политик.

Видео дня

Напомним, новым руководителем внешнеполитического ведомства Евросоюза стала бывшая премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она известна своей серьезной проукраинской позицией.

Боррель о войне в Украине

Евросоюз продолжит свою тренировочную миссию, обеспечивающую подготовку украинских военнослужащих, еще на два года, сообщил 14 октября Боррель.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал отправку войск Северной Кореи для участия в войне против Украины серьезным нарушением международного права и подчеркнул, что это подрывает безопасность в Европе и мире.

Вас также могут заинтересовать новости: