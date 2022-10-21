У американской разведки есть данные, что в аннексированном Россией Крыму иранские специалисты учат российских военных управлять боевыми беспилотниками.

Власти США утверждают, что Иран отправил своих экспертов в аннексированный Россией Крым для обучения российских военных и обслуживания дронов-камикадзе, которые россияне используют для атак на Украину.

У американской разведки действительно есть информация, что в аннексированном Россией Крыму находятся иранские специалисты, которые учат российских военных управлять боевыми беспилотниками, а также инженерный персонал из Ирана для обслуживания этих дронов, подтвердил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, передает Би-би-си.

Сколько их там, он сказать не смог. По его словам, непосредственно в боевых условиях "Шахедами" управляют все же россияне.

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"Тегеран теперь напрямую участвует: на месте и путем поставок вооружений, которые бьют по мирному населению и гражданской инфраструктуре в Украине. Соединенные Штаты задействуют все средства для раскрытия и срыва поставок Ираном этих боеприпасов против украинского народа. Мы будем активно применять все американские санкции, направленные против как российской, так и иранской торговли оружием", - заявил Кирби.

Атаки дронов-камикадзе

17 октября российские войска запустили десятки дронов-камикадзе, в том числе по объектам критической гражданской инфраструктуры Украины. Украинские власти заявили, что в результате последней волны ударов было разрушено около 30% электростанций, поэтому на этой неделе в стране начались плановые отключения электричества.

Иранские дроны-камикадзе

"Шахеды" летят по заранее построенному маршруту. Это дешевые дроны, оснащенные двигателями китайского производства - и за их характерный шум их называют "мопедами". Сейчас украинцы ищут способы борьбы с этими беспилотниками.

Санкции против Ирана за поставки России дронов-камикадзе

Накануне комиссия Европейского совета в рекордно короткие сроки согласовала и утвердила пакет санкции в отношении Ирана за поставки России дронов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что в альянсе также нет сомнений в причастности Ирана к поставкам. Хотя Москва и Тегеран настаивают, что используемые Россией дроны не были произведены в Иране, свидетельств обратного появляется все больше.

"Обвинения в адрес Тегерана по поставкам беспилотников Москве являются набором ничем не обоснованных умозаключений", - сказала накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Однако в тот же день член общественного совета при минобороны России, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов стал звездой соцсетей, случайно проговорившись об иранских беспилотниках. "Сильно лодку раскачивать не будем. Поэтому я очень вас прошу сильно на этих иранских [дронах]… потому что это классика истории: жопа есть, а слова нет. Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают", - сказал Пухов журналистам РБК ТВ, не зная, что уже находится в эфире.

На следующий день после эфира Пухов сказал изданию "Подъем", что такого эпизода не помнит. "Наверное, было, а может быть, не было. Не помню, к сожалению. Давно было дело. После ковида плохо с мозгом", - цитирует его издание.

Источники среди иранских чиновников и дипломатов на этой неделе не только подтвердили агентству Рейтер поставки дронов России, но и сообщили о готовящихся поставках новой партии беспилотников и ракет.

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