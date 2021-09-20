СМИ нашли подтверждение одной из версий убийства Мохсена Фахризаде.

Иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде убили в ноябре 2020 года при помощи пулемета, оснащенного роботизированным устройством с дистанционным управлением и искусственным интеллектом.

Эта версия появилась еще в том же году после убийства, но была воспринята некоторой частью общественности как фантастическая. Теперь же газета The New York Times, ссылаясь на некоторые источники в США, Израиле и Иране, нашла ей подтверждения.

По данным издания, подготовка к убийству началась после серии встреч в конце 2019 - начале 2020 года между израильскими официальными лицами во главе с директором израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном и высокопоставленными американскими чиновниками, включая бывшего президента Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и директора ЦРУ Джину Хаспел.

В 2012 году Израиль остановил планирование диверсий по поводу ядерной программы Ирана, так как Тегеран начал переговоры с Вашингтоном, а в 2015 году был заключен Совместный всеобъемлющий план действий, подразумевающий, в частности, сворачивание военной ядерной программы, допуск на объекты инспекторов МАГАТЭ и вывоз обогащенного урана. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана, и Израиль вернулся к своим планам.

В конце февраля 2020 года Йоси Коэн представил американцам список возможных операций спецслужб, включая убийство Фахризаде. Американские официальные лица проинформировали о плане убийства Вашингтон, и там его поддержали.

Читайте такжеЕС осудил убийство иранского ученого-ядерщикаВ качестве оружия спецслужбы выбрали пулемет бельгийского производства FN MAG. В разобранном виде оружие привезли в Иран, а затем собрали и установили на пикап. При этом снайпер управлял пулеметом на расстоянии более чем в 1,5 тыс. километров благодаря роботизированному устройству и камерам. Кроме того, машину с пулеметом заминировали, чтобы после операции уничтожить доказательства.

Днем в пятницу, 27 ноября 2020 года, Фахризаде с конвоем выехал из города Каэмшехр на побережье Каспийского моря в сторону Тегерана. Первым ехал автомобиль охраны, за ним следовал черный Nissan Teana, которым Фахризаде управлял лично, а на сидении рядом была его супруга. Замыкали колонну еще две машины охраны.

Вся операция по убийству Фахризаде продлилась около минуты. Из роботизированного пулемета по машине физика были сделаны 15 выстрелов. По крайней мере три пули попали в лобовое стекло, и одна из них задела плечо ученого. Он смог выбраться из салона и спрятаться за открытой дверью, после чего был ранен в позвоночник, а в последствии умер.

Пикап с роботом-пулеметом дистанционно подорвали. Однако взрыв не уничтожил оружие, как ожидалось, хотя и серьезно повредил.

Неподалеку от места покушения находился также другой, якобы сломанный пикап с камерами, через которые израильские спецслужбы убедились, что за рулем был именно физик.

Издание отмечает, что убийство Фахризаде стало возможным благодаря нарушениям протоколов безопасности со стороны Корпуса стражей Исламской революции, а также чрезмерной беззаботности самого физика, который хотел жить нормальной жизнью вместе со своей семьей, несмотря на секретность своей работы. В частности, он часто сам садился за руль вместо того, чтобы пользоваться бронеавтомобилем с усиленной охраной.

По словам сына ученого, Хамеда Фахризаде, в день убийства служба безопасности предупреждала отца об угрозе его безопасности и просила не ехать в столицу.

Однако за последние годы физик получал множество угроз и очередное предупреждение об опасности уже не воспринял всерьез. Кроме того, на следующий день у него были запланированы занятия в университете, а, по его словам, заниматься дистанционно он не мог.

Убийство Мохсена Фахризаде

По данным Совета безопасности ООН, Фахризаде был старшим научным сотрудником Министерства обороны Ирана, Вооруженных сил Ирана и руководителем Центра физических исследований. Возглавлял "Проект Амад" - тайную программу по созданию ядерной боеголовки для баллистических ракет.

Читайте такжеИран и МАГАТЭ договорились о возобновлении сотрудничества27 ноября 2020 года он был убит близ Тегерана в результате вооруженного нападения. Ученый скончался в больнице.

Новости об убийстве ученого появились на фоне новых беспокойств тем, что Иран нарастил производство обогащенного урана - ключевого компонента как для гражданской ядерной энергетики, так и для изготовления военного ядерного оружия.

Тегеран обвинил Израиль в убийстве Фахризаде, пятом убийстве ученого-ядерщика на иранской земле с 2010 года. Израиль не комментировал обвинения.

В Иране была озвучена версия, что ученый был убит из-за применения оружия со спутниковым управлением.

Также иранские власти заявили о задержании нескольких человек, которые могут быть причастны к убийству.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова