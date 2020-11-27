В Тегеране называют убийство "актом государственного террора".

Главный ученый Ирана в сфере ядерной физики Мохсен Фахризаде был убит близ Тегерана. Это подтвердили в Министерстве обороны страны. Ученый скончался в больнице после нападения на его автомобиль.

Как пишет BBC, иранский министр иностранных дел Джавад Зарифе осудил убийство как "акт государственного террора". Западная разведка считают Фахризаде ответственным за тайную программу Ирана по разработке ядерного оружия.

"Если бы Иран хоть когда-то решил перейти к построению оружия, Фахризад был бы известен как отец иранской бомбы", - сказал Reuters один из западных дипломатов в 2014 году.

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"Вооруженные террористы атаковали автомобиль, в котором ехал Мохсен Фахризаде, глава организации по следованиям и инновациям Министерства. После столкновения между террористами и охранниками, Фахризаде был тяжело ранен и попал в больницу. К сожалению, усилия команды медиков по спасению его жизни были неуспешными", - сообщили в Министерстве обороны Ирана.

В свою очередь, иранские СМИ пишут, что нападавшие обстреляли автомобиль ученого. А информационное агентство Fars сообщило о том, что автомобиль взорвали в городке Абсард. Очевидцы рассказали, что "троих-четверых людей, которые были террористами, убили".

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Перевод: Лесь Дымань