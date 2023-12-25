СМИ сообщили, что военно-морские силы Ирана получили новое оружие.

После атаки на танкер с химикатами в Индийском океане 23 декабря, выяснилось, что у Ирана есть новые дальнобойные ракеты дальностью 1000 км (621 миля).

Информацию об усилении военно-морских сил Тегерана обнародовали местные СМИ в воскресенье, ссылаясь на заявление главы ВМС Ирана Шахрама Ирани.

"Крылатая ракета Talaeiyeh имеет дальность более 1000 км и является умной ракетой, которая может менять цели в середине полета", - цитирует министра Reuters.

Речь идет не только о ракетах, но и о разведывательных вертолетах и новых беспилотниках, которыми усилился Тегеран.

По словам чиновника, вся техника была разработана и произведена иранской военной промышленностью.

Атака на танкер в Индийском океане - что следует знать

23 декабря торговое судно с либерийским флагом подверглось атаке БПЛА в водах Индийского океана. Речь идет о танкере, перевозящем химикаты. Предполагалось, что его поставки были связаны с Израилем.

Факт атаки на танкер официально подтвердили Соединенные Штаты Америки, обвинив Иран в запуске беспилотника. По данным Вашингтона, пуск оружия произошел в 200 морских милях от побережья Индии.

12 декабря жертвой атаки хуситов также стал танкер STRINDA.