Полиция прогнала медведя из города в лес.

Пять человек получили ранения в результате второго нападения медведей в Словакии за три дня, что побудило северный город объявить чрезвычайное положение, а власти предложить реклассифицировать статус животных в списке охраняемых видов.

49-летняя женщина была госпитализирована с травмой плеча, а 72-летний мужчина - с порезом головы после инцидента в воскресенье в Липтовском Микулаше, недалеко от Татр, пишет the Guardian.

По словам властей, 10-летняя девочка и еще двое взрослых получили царапины и синяки, а паре, катавшей своего ребенка в коляске, "повезло, что они не пострадали". Людей попросили не покидать жилые районы. В понедельник власти заявили, что медведь все еще находится на свободе и за ним охотятся шесть вооруженных патрулей.

"Силы спасения и безопасности загнали медведя в необитаемые зоны, где бригады экстренной помощи… получили приказ уничтожить его. Охотники будут патрулировать зону риска, полицейские патрули были усилены, а в наш город и его окрестности направлены бригады экстренной помощи по бурым медведям со всей страны. Также используется дрон с тепловым изображением. Мы город между горами, но все же город. Мы не можем допустить, чтобы медведь напал на пять человек в центре средь бела дня", - заявили в мэрии, призвав жителей проявлять максимальную осторожность, особенно ранним утром и вечером.

На кадрах, опубликованных с мобильного телефона в социальных сетях, видно, как медведь несется по дороге и через пешеходный переход, когда испуганные пешеходы разбегаются, а затем пересек зеленую зону и бросился на человека, поспешно перелезающего через забор, чтобы спастись от него.

Инцидент произошел на следующий день после того, как 31-летняя беларуска, которую местные СМИ опознали как Татьяну, погибла при попытке ускользнуть от бурого медведя в горном массиве Низкие Татры недалеко от того же города.

Как сообщили в словацкой горноспасательной службе, женщина гуляла по густому лесу на западной стороне Деменовской долины в Низких Татрах с 29-летним спутником-мужчиной, когда медведь напал.

Пара разделилась и побежала в противоположных направлениях. Спасательные команды с собаками и дронами начали поиски после того, как их предупредил мужчина, который находился "напуганный, но невредимый" на вершине крутого оврага. Тело женщины нашли на дне.

Словацкие власти заявили в понедельник, что их первоначальное расследование показало, что женщина умерла в результате падения, а не – как предполагали ранее СМИ – от того, что ее растерзал медведь.

В воскресенье младший министр окружающей среды Филип Куффа представил законопроект, разрешающий отстрел медведей за пределами городских территорий при определенных условиях. Наряду с Румынией министерство Словакии намерено предложить реклассификацию вида на уровне ЕС.

Напедения медведей на людей

В Северной Македонии, которая в последние годы набирает популярность среди туристов, отдыхающих призвали быть осторожными из-за угрозы нападения бурых медведей.

Произошло это после того, как на прошлой неделе в результате нападения медведя в природном парке Маврово на западе Северной Македонии был ранен датский лыжник.

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