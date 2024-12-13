Диктатор и глава компании "Новатэк" хвастались, что объект в Белокаменке является "ведущим промышленным объектом" в мире, но этим заявлениям, очевидно, не суждено было стать реальностью.

Россия была вынуждена закрыть часть крупнейшего в мире завода по производству сжиженного природного газа вблизи арктического города Мурманска. Причиной такого шага стало снижение спроса из-за западных санкций, введенных в результате российского вторжения в Украину.

"Белокаменская площадка, завершенная в прошлом году и рассчитанная на работу 15 000 рабочих, пустует, большинство подрядчиков покинули ее", – пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что остановка добычи газа в Арктике является значительным ударом для российского правителя Владимира Путина. В прошлом году он вместе с главой "Новатэк", которая строила площадку, Леонидом Михельсоном, хвастались, что объект в Белокаменке является "ведущим промышленным объектом" в мире.

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Однако уже через несколько месяцев Министерство финансов США ввело санкции в отношении "Арктик СПГ 2", аналогичные меры принял и Европейский Союз. "Арктик СПГ 2" – это завод по производству сжиженного природного газа в Западной Сибири, предназначенный для экспорта газа с Салмановского и Геофизического месторождений. Верфь в Белокаменке была построена для сооружения массивных морских платформ, необходимых для переработки газа для "Арктического СПГ-2" – оттуда он должен был бы экспортироваться в Азию.

Две из трех запланированных платформ уже построены и отбуксированы к Обскому заливу, где находятся газовые месторождения. Ожидалось, что они будут добывать 20 млн тонн газа, но ни одна из них не работает. Третья платформа может никогда не быть построена. Таким образом, Белокаменка фактически стала ненужной. В СМИ пишут, что сейчас на объекте осталось всего 500 человек – в основном охранники.

К тому же, западные санкции привели к дефициту кораблей, доступных России. Для реализации этого амбициозного проекта "Новатэк" нуждался во флоте ледокольных газовозов, но мало кто из судостроителей был готов рискнуть попасть в список нарушителей санкций.

В исследовательском комментарии по проекту "Арктик СПГ 2" Виталий Ермаков из Оксфордского института энергетических исследований отметил, что санкции против российских СПГ-проектов оказались чрезвычайно успешными. Российское министерство энергетики и "Новатэк" не ответили на запросы о комментариях.

"Новатэк является одной из многих компаний и лиц, на которые распространяются санкции США за поддержку военных усилий России. Проект "Арктик СПГ 2" и его поставки СПГ стали особой мишенью", – пишет The Telegraph.

Но одним из самых больших ударов по планам Путина по арктической экспансии было заявление Индии о том, что страна не будет покупать газ из "Арктик СПГ 2".

"Мы не будем покупать [поставки с] "Арктик СПГ 2". Мы не покупаем ни одного санкционного товара. То, что подпадает под широкие санкции, мы не трогаем", – заявил министр нефти Индии Панкадж Джайн в комментарии Reuters.

Тем не менее, Индия все еще принимает некоторые поставки из России. Недавно нефтяная компания "Роснефть" согласилась поставлять почти 500 000 баррелей нефти в день индийскому частному нефтеперерабатывающему заводу Reliance в рамках крупнейшей в истории энергетической сделки между двумя странами.

Российский газ на мировом рынке: последние новости

Австрийская компания OMV разорвала контракт на поставку газа с "Газпром экспорт", являющейся дочерней компанией российского гиганта "Газпром". Соглашение было заключено в 2006 году и было рассчитано до 2040-го.

В австрийской компании объяснили, что причиной такого шага стали "многочисленные существенные нарушения" со стороны российской компании. С 16 ноября 2024 года "Газпром экспорт" прекратил поставки газа в адрес OMV.

В пресс-релизе OMV также сказано, что компания больше не имеет никаких контрактов на поставку с "Газпром экспорт" и не ведет никакого бизнеса в России.

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