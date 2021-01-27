Американские правоохранительные органы обнаружили 400 подозреваемых в штурме Капитолия 6 января. 135 граждан задержали.
Об этом сообщил исполняющий обязанности федерального округа Колумбия Майкл Шервин, цитирует ABC.
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По его словам, "список увеличивается с каждым часом". В то же время предупредил, что у правоохранителей пока нет веских причин выдвигать обвинения всем 400 лицам.
В ФБР, в свою очередь, похвалили американцев, которые помогли идентифицировать некоторых людей, во многих случаях речь идет о разоблачении в штурме своих же родственников.
Избрание Байдена президентом США и штурм Капитолия
- 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроенных тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.
- 7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик уже занял 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.
- Церемония вступления Джо Байдена в должность прошла при усиленных мерах безопасности. Помимо тысяч полицейских были задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.
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