Агрессивно настроенные протестующие 6 января ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей.

Американские правоохранительные органы обнаружили 400 подозреваемых в штурме Капитолия 6 января. 135 граждан задержали.

Об этом сообщил исполняющий обязанности федерального округа Колумбия Майкл Шервин, цитирует ABC.

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По его словам, "список увеличивается с каждым часом". В то же время предупредил, что у правоохранителей пока нет веских причин выдвигать обвинения всем 400 лицам.

В ФБР, в свою очередь, похвалили американцев, которые помогли идентифицировать некоторых людей, во многих случаях речь идет о разоблачении в штурме своих же родственников.

Избрание Байдена президентом США и штурм Капитолия

6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, во время которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроенных тысячами сторонников Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что во время беспорядков погибли не менее четырех человек. Для наведения порядка в Капитолий была направлена Национальная гвардия США.

7 января Конгресс США официально утвердил демократа Джо Байдена на посту следующего президента США, которую политик уже занял 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Церемония вступления Джо Байдена в должность прошла при усиленных мерах безопасности. Помимо тысяч полицейских были задействованы более 20 тысяч солдат Национальной гвардии.

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Автор: УНИАН