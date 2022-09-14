Она поблагодарила всех и каждого, кто разделяет чувство утраты королевской семьи.

Дочь королевы Елизаветы II принцесса Анна опубликовала трогательное прощальное послание своей матери, умершей 8 сентября 2022 года.

Текст сообщения, которое довело многих до слез, судя по комментариям, размещен на официальной странице Букингемского дворца.

Принцесса Анна была вместе с матерью в замке Балморал в день смерти Елизаветы II.

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"Мне посчастливилось разделить последние 24 часа жизни с моей самой дорогой матерью. Для меня было честью и привилегией сопровождать ее в ее последнем путешествии. Быть свидетелем любви и уважения, проявленных многими в этих путешествиях, было и смиренно, и воодушевляюще", - написала дочь королевы.

Она поблагодарила всех и каждого, кто разделяет чувство утраты королевской семьи.

"Я также очень благодарна за поддержку и понимание, предложенные моему дорогому брату Чарльзу, когда он принимает на себя дополнительные обязанности монарха. Моей матери, Королеве, спасибо", - говорится в заявлении принцессы.

Елизавета II умерла: подробности смерти королевы Британии

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоится 19 сентября.

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