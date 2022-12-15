Инцидент произошел во время исполнения гимна государства на одном из публичных мероприятий.

71-летний президент Южного Судана Сальваторе Киир Маярдит обмочился на публике. Мероприятие, на котором произошел неловкий инцидент, транслировалось в прямом эфире, а видео успело стать вирусным в сети.

Сальваторе Киир Маярдит, который стал президентом в 2011 году, обмочился во время исполнения государственного гимна во время открытия дорожного проекта, сообщает Sahara Reporters.

Поскольку это событие транслировалось в прямом эфире по телевидению, ничего нельзя было сделать, чтобы исправить неловкую ситуацию.

Видео дня

По данным СМИ, считается, что 71-летний президент страдает от инфекции мочевыводящих путей, которая часто встречается у пожилых мужчин.

Вирусное видео вызвало неоднозначную реакцию международного сообщества, многие пользователи социальных сетей выразили противоположные точки зрения. Некоторые обвинили операторов в том, что они сделали плохо свою работу, опозорив президента, в то время как другие сказали, что они поступили правильно, разоблачив президента как неспособного по состоянию здоровья руководить страной.

Президент Южного Судана: что о нем известно

Республика Южный Судан отделился от Судана и с июля 2011 года имеет суверенный статус. Это наиболее молодое международно признанное государство в мире.

С момента обретения суверенитета во главе Южного Судана находится Сальваторе Киир Маярдит. До этого он еще 6 лет занимал пост вице-президента Судана.

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