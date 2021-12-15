Селебрити даже в курьезных ситуациях остаются с улыбкой на лице.

Публичные люди попадают в конфузы не реже, чем обычные люди. При этом они умеют держать марку и даже могут сами над собой посмеяться. Но некоторые ситуации настолько смешные и одновременно неловкие, что мы звездам не завидуем.

Вера Брежнева

На одном из российских шоу Вера Брежнева похвалила костюм участницы: "Это невероятный блеск, твой глиттер". А вот Филиппу Киркорову, который сидел в жюри, послышалось не "глиттер", а "клитор". Он удивился от услышанного и переспросил, а Брежнева ответила, что она назвала не то слово, о котором сразу подумал Киркоров.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо, как и обычные люди ходит в супермаркет за продуктами. На одном из фото, которое успели сделать папарацци, актер выходил из супермаркета с привязанным на шортах пакетом. При этом он начал чесать живот, тем самым засветив нижнее белье. Зато теперь все знают, какие расцветки нравятся одному из самых сексуальных мужчин.

Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина в одном из интервью рассказала, что однажды решила сделать новую маску для лица. Затем она ее смыла, нанесла макияж, собралась и пошла на важную встречу. Вот только во время переговоров это средство начало проявляться на ее лице. Сама Маша вспоминает эту ситуацию со смущением и говорит, что такие "ляпы" у нее были неоднократно.

Глюкоза

Российская певица Глюкоза на одной из передач рассказала, что ей на день рождения подарили курсы по оральному сексу. Когда она туда пришла, то почувствовала себя неловко. Но вскоре поняла, что даже такой подарок можно обернуть в свою пользу и научиться чему-то новому.

Дженнифер Гарнер

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер попала в неловкую ситуацию на прогулке с ребенком. Она присела возле коляски, и в этот момент с нее слезли джинсы. Конечно, папарацци не упустили возможности сфотографировать ее и обнародовать этот снимок в сети. Так что, симпатичную попку Гарнер теперь видели все, не только Бен Аффлек.

Ранее УНИАН назвал 5 звезд, которых "спалили" на фотошопе.

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Автор: Диана Могилевич