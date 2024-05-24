Его оставили в медицинском учреждении для дальнейшего наблюдения за его состоянием.

Президент Чехии Петр Павел в четверг вечером попал в больницу. Помощь ему оказали в военном госпитале.

Как пишет местное издание Novinky, причиной обращения к медикам стала травма, которую чешский лидер получил в результате аварии на закрытой трассе.

Отмечается, что Павел известен своей страстью к мотоциклам. Во время заезда он получил повреждения, которые врачи оценили как несерьезные. Несмотря на это политика решили оставить в медицинском учреждении для дальнейшего наблюдения за его состоянием.

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В полиции Чехии добавили, что расследование инцидента не ведется, поскольку в аварии не участвовали другие лица.

Последние заявления Петра Павла

Президент Чехии активно поддерживает Украину и даже нашел боеприпасы для наших военных. Первые 180 тысяч боеприпасов, закупленных в рамках чешской инициативы, могут быть доставлены в Украину уже в июне.

По его словам, на протяжении всей войны в Украине Запад был очень осторожен в своей поддержке. Но если бы помощь была оказана раньше, ситуация могла бы быть другой.

Павел заявил, что Украина вряд ли сможет выйти на границы 1991 года. Судя по словам чешского президента, Киев может уступить членство в Альянсе в обмен на гарантии безопасности и военное присутствие западных стран.

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