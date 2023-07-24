Поводом для таких перемен стал неудачный "бунт" Пригожина.

После провального мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и его "похода" на Москву в июне, в России начинается момент перехода власти. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Этот переворот является реальной иллюстрацией того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что они не так сильны, как были годом ранее. Я думаю, мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", – сказал он CNN.

В то же время на вопрос о том, наблюдал ли он, как люди из окружения президента РФ Владимира Путина борются за пост его преемника, Резников ответил: "Я думаю, что между ними начался конфликт".

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Мятеж ЧВК "Вагнер" - какие процессы начались в России

Так называемый мятеж Пригожина и его наемников длился недолго - 23 июня главарь "вагнеровцев" объявил о походе на Москву, а уже вечером 24 числа развернул колонну, остановившись за 200 км до российской столицы.

Пока Пригожин и "вагнеровцы" обустраиваются в Беларуси, в России начались настоящие зачистки в силовых структурах. В частности, российский генерал Сергей Суровикин 25 июня загремел в СИЗО. Потом в росСМИ рассказывали, что его отпустили, но на публике Суровикин до сих пор не появился.

В то же время издание WSJ пишет, что после пригожинского мятежа в РФ отстранили 15 офицеров. Еще 13 – задерживали для проведения допросов.

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