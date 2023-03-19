Российский лидер привел свою страну к настоящей геополитической катастрофе, констатировал Андрей Юсов.

Российский лидер Владимир Путина уже настолько всех утомил своей токсичностью, что Кремль начал искать ему замену. Однако самого лидера РФ поучаствовать этом не приглашают. Ранее историк отмечал, что у Путина буквально "поехала крыша" после поражения войск РФ на правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов во время общеукраинского телемарафона.

По его словам, Путина уже еле терпят не только в мире, но и в самой РФ - он стал чрезмерно токсичной политической фигурой.

Видео дня

"Круг сужается и вокруг Путина, он становится все более токсичным, причем, конечно, как для внешнего мира, так и внутри", - говорят в ГУР.

Теперь в Кремле понимают, что перспективы России "сошли на нет" из-за геополитической катастрофы режима Путина, отметил Юсов.

Также в ГУР констатировали, что в Кремле активно ищут замену Путину без самого Путина.

"И так уже идет речь о поиске преемника и ищет его уже не Путин", - говорит Юсов.

Токсичность Путина вышла за черту еще в 2021 году

Напомним, что свою "токсичность" лидер РФ Владимир Путин демонстрировал еще до полнометражного вторжения в Украину. Однако тогда, с ним это выражение ассоциировали в более прямом смысле слова.

В частности, еще в 2021 году оппозиционные силы РФ дали ему прозвище "отравителя" из-за его склонности устранять своих политических конкурентов, применяя яд.

В этом контексте ему также упоминались случаи с отравлением бывшего президента Украины Виктора Ющенко и российского политика Александра Литвиненко, упоминалось в статье Atlantic Council.

Уже в марте стало известно, что спецслужба ФСБ может иметь отношение к отравлению лидера Чечни Рамзана Кадырова, который брал на себя "слишком много" полномочий.

Вас также могут заинтересовать новости: