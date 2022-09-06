Для России внутренние силы могут быть гораздо опаснее внешнего противника, считает бывший депутат Госдумы.

Российские оккупанты, которые убивали людей в Буче Киевской области и в Мариуполе Донецкой области после возвращения в Россию способны начать сжигать Москву вместе с жителями.

Для РФ внутренние силы могут быть гораздо опаснее внешнего врага, рассказал правозащитник, юрист и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин в эфире телемарафона.

Собеседник отметил, что внешний противник может быть цивилизован, а вот внутренние силы России уже показали, какие они.

"Для империи хуже военного поражения даже, …с врагом-то можно договориться о чем-то, это состояние внутреннего распада… Мы такое видели - это и гражданская война, отпадение территории от страны, и там уже не надо танков чужих в Москве, там свои запалят так, что лучше бы чужие бы приехали, хоть бы порядок навели…", - сказал эксперт.

Экс-депутат Госдумы добавил, что москвичам стоит боятся соотечественников, которые убивали людей в Украине.

"…Ведь вот, кто в Буче или там, не знаю, в Мариуполе воюет, убивает и так далее - эти же люди, они возвращаются… они если уж и начнут Москву сжигать вместе с ее обитателями, то они будут это делать точно так, как они это делали в Буче…", - полагает юрист.

Напомним, российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники, в частности, захватили Бучу и издевались над мирными жителями, было много жертв. Позже город освободили Вооруженные Силы Украины.

Врагам удалось взять под контроль Мариуполь, город почти полностью уничтожен, погибли десятки тысяч человек.

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