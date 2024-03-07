На вопрос о том, есть ли у администрации Байдена план "Б", Кирби сказал, что там всегда рассматривают все возможности, которые могут использовать.

Соединенные Штаты будут искать дополнительные варианты помощи Украине, учитывая ситуацию на поле боя. Об этом рассказал в интервью Голосу Америки координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби.

"Мы продолжим работать с Конгрессом, чтобы обеспечить это дополнительное финансирование. Это так важно! Мы также работаем с союзниками и партнерами относительно возможных взносов. Это не значит, что они их не делают – они делают. Но мы хотим посмотреть, что еще можно сделать. И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации, есть ли еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование", – пояснил он.

В то же время на вопрос о том, есть ли у администрации Байдена план "Б", Кирби сказал, что там всегда рассматривают все возможности, которые могут использовать.

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"Но какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование. Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-то имеющегося магического источника (средств), способного сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке (Украины)", – констатировал представитель Белого дома.

Помощь Украине от США

На фоне многомесячной задержки с одобрением запроса Джо Байдена на дополнительное финансирование, где речь идет и о помощи Украине, в США вынуждены прибегать к тяжелым решениям. Издание Bloomberg пишет, что в администрации американского президента сейчас взвешивают, смогут ли привлечь около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы оказать экстренную помощь Украине.

Отмечается, что Украине критически не хватает артиллерии, а РФ имеет успехи на передовой. И эти деньги могут быть использованы для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования.

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