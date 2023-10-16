Из-за недоразумения парламентарии задержались на 45 минут.

Депутаты Европарламента случайно оказались в Диснейленде. Курьезный инцидент произошел, когда парламентарии направлялись на поезде в резиденцию в Страсбурге.

Как сообщает Politico, ежемесячно Европарламент заказывает депутатам поездки для перемещения между двумя резиденциями – в Брюсселе и Страсбурге. Отмечается, что после отправления с брюссельского вокзала Миди поезд с сотнями депутатов и чиновников пришел на станцию Марн-ла-Валле-Шесси, где расположен Диснейленд, и вынужденно задержался на 45 минут.

По данным СМИ, голландский депутат Европарламента Самира Рафаэла опубликовала в социальных сетях фотографию, которую подписала: "Команда Диснейленда".

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Один из депутатов посетовал на то, что они с коллегами "к сожалению, не смогли выбраться", добавив, что во время незапланированной остановки видел вершину американских горок Space Mountain.

Другой представитель Европарламента пожаловался, что в поезде нет бесплатных аттракционов.

Еще один чиновник сообщил: машинисту пришлось перейти на другой конец поезда, перезапустить его и ехать в другом направлении.

Как отмечается, одни депутаты смеялись над ситуацией, другие выражали недовольство и говорили, что из-за таких поездок парламент начинает ассоциироваться с "передвижным цирком". Нашлись и те, кто положительно отнесся к изменению маршрута, и говорили, что прибыли туда, "где сбываются мечты".

Другие курьезы с политиками

В начале октября министр иностранных дел Тобиас Бильстрем пропустил заседание Совета ЕС в Киеве из-за забывчивости. Мужчина поздно понял, что забыл дома свой паспорт. Его не пропустили на польско-украинской границе.

В мае в Нидерландах поймали за рулем пьяного "Бориса Джонсона". Правда, бывший премьер Великобритании к делу не причастен. Оказалось, что водитель предоставил полиции водительское удостоверение на имя Бориса Джонсона. Примечательно, что права были украинского образца.

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