Небо было закрыто 6 августа в 23:22 по британскому времени, когда в воздухе было несколько рейсов, направлявшихся из Великобритании в Южную Африку.

После того, как в результате военного переворота был свергнут президент Нигера Мохамед Базум, правящая хунта во главе с генералом Абдурахманом Чиани закрыла воздушное пространство страны.

Как сообщает Independent, закрытие вступило в силу 6 августа в 23:22 по британскому времени, когда в воздухе уже было несколько рейсов, летевших из Великобритании в Южную Африку.

Воздушное пространство над Суданом и Ливией закрыто для коммерческой авиации. Теперь существует блокировка рейсов с севера на юг через Африку.

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Пассажиры British Airways, которые летели на самолете Airbus A380 из Йоханнесбурга в лондонский аэропорт Хитроу, отправились в 10-часовой "полет в никуда". В итоге рейс BA56 British Airways из Йоханнесбурга долетел до Чада, прежде чем вернуться в исходную точку. На борту было около 500 пассажиров.

Рейс BA64 из Найроби в Хитроу прошел по тому же маршруту, повернувшись через три часа, чтобы вернуться в столицу Кении.

Рейс VS450 авиакомпании Virgin Atlantic из Йоханнесбурга в лондонский аэропорт Хитроу стал первым самолетом, который был изменен. Самолет вылетел как обычно из крупнейшего города Южной Африки и пролетел над Ботсваной и Анголой по пути в Чад, где повернул на запад, чтобы вылететь в Лагос, чтобы заправиться топливом.

Ожидается, что Boeing 787 приземлится почти на четыре часа позже запланированного. Пассажиры не имеют права на компенсацию, поскольку отклонение считается "чрезвычайными обстоятельствами".

Рейс BA58 British Airways из Кейптауна в лондонский аэропорт Хитроу также был перенаправлен через Лагос. Он взлетел как обычно рано вечером в воскресенье и следовал по обычному маршруту над Намибией, Анголой, Габоном, Камеруном и Нигерией.

Другие рейсы между Великобританией и Южной Африкой были изменены, чтобы самолеты могли дозаправиться или вернутся в свои начальные пункты.

Переворот в Нигере

26 июля 2023 года группа военных объявила об отстранении от власти президента Республики Нигер и правительства страны. Позже лидер мятежников объявил себя новым руководителем страны.

Лидеры соседних стран, образовавших военно-политический блок ECOWAS, угрожают прибегнуть к военной силе, чтобы восстановить законную власть в стране. Министры обороны стран Западной Африки составили план военного вторжения в Нигер на случай, если лидеры военной хунты не выполнят ультиматум и не вернут власть законному правительству до 6 августа 2023 года.

Франция, имеющая свои военные базы на территории Нигера, отказалась вывести войска по требованию лидеров хунты.

5 августа 2023 года свергнутый во время переворота в Нигере президент Мохамед Базум попросил спасти Африку от России и ЧВК Вагнера, который активно действует в Мали и Буркина-Фасо — соседних с Нигером странах. Президент Нигера Мохамед Базум призвал США и мировое сообщество восстановить конституционный порядок в стране.

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