Он не верит, что в ближайшее время удастся прекратить огонь.

Увеличение западной помощи Украине может заставить кремлевского правителя Путина пойти на уступки и сесть за стол переговоров.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон. Он говорит, что не верит в добросовестность Путина в вопросе переговоров, и считает маловероятным прекращение огня в ближайшее время:

"То, что посадит его за стол переговоров, это если украинские войска вытеснят россиян с территории, которую они оккупировали с февраля 2022 года, а также потенциально из районов, которые под оккупацией с 2014 года. Это они смогут сделать тогда, когда НАТО и США предоставят им возможность для этого".

Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что кремлевский правитель цепляется за власть, поскольку "ястребы" в Москве и Кремле выискивают в нем слабость, которая позволит им перебрать на себя власть. По его мнению, появление нового лидера не обязательно является плохой идеей, поскольку это может "перезагрузить" Россию.

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Также военный напомнил, что российские экономика и армия значительно ослаблены, а общество, похоже, начинает узнавать правду о потерях и войне, у них появляются сомнения относительно замыслов Путина.

"Если мы посмотрим, что произошло с российским вторжением в Афганистан в 1980-х годах, то это происходит по похожей схеме. Надеюсь, это будет развиваться дальше и заставит Кремль вывести свои войска из Украины, чтобы мы могли как можно быстрее прекратить огонь и провести мирные переговоры", - добавил полковник.

Переговоры с Россией

Как известно, в Москве постоянно говорят, что якобы готовы к урегулированию войны в Украине, но только на собственных условиях. Путин хочет, чтобы Киев отказался от Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также не вступал в НАТО.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сказал, что одним из шагов к завершению горячей фазы войны могло бы стать прекращение ударов по объектам энергетики с обеих сторон.

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