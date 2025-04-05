Анкара призывает США присоединиться к гарантиям безопасности.

Любое мирное соглашение между Российской Федерацией и Украиной будет тяжелым для восприятия, однако это лучше, чем продолжать боевые действия.

Такое мнение в комментарии Reuters высказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который принимал участие во встрече глав МИД в Брюсселе. Он отметил, что Анкара поддерживает американское предложение о прекращении огня, однако Киев и Москва "остаются немного далекими" от любого соглашения:

"Будет чрезвычайно трудно воспринять любое предложение. Но когда мы посмотрим на другой вариант, который предусматривает больше смертей и разрушений, я думаю, что любые условия, которые мы имеем... будут более разумными".

По словам Фидана, самостоятельно Европа не сможет предоставить Украине гарантии безопасности, поэтому сейчас они прилагают огромные усилия, чтобы заставить Вашинтон принять участие в поддержке ее безопасности.

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Роль Турции в переговорах

Напомним, ранее Турция, которая имеет вторую по численности армию в НАТО, заявила о возможности отправки своих войск в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре.

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