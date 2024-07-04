Отмечается. что в течение нескольких последних месяцев союзники Украины прочесывали свои арсеналы для реализаии данного плана.

Поскольку Украина требует увеличения средств противовоздушной обороны (ПВО), европейские чиновники пытаются собрать батарею Patriot из запасных частей, разбросанных по всему континенту, пишет The New York Times.

Отмечается, что план Европы по предоставлению Украине еще одной системы ПВО Patriot для защиты разрушенных городов от российских авиаударов постепенно складывается воедино.

"Радар и три ракетные пусковые установки поставляются Нидерландами. Некоторые ракеты-перехватчики поставляются коалицией четырех стран во главе с Германией. Обещан мобильный центр управления огнем, но где и кем чиновники пока не говорят. Дополнительные ракеты и пусковые установки, а также обучение украинцев использованию сложной системы будут предоставлены восемью странами", - говорится в статье. Видео дня

Указывается, что в течение нескольких последних месяцев союзники Украины прочесывали свои арсеналы и остановились на творческом, хотя и не надежном, способе создания еще одной системы Patriot: построить полную систему из запасных частей, собранных по всей Европе.

"У нас есть все части пазла. Нам просто нужно собрать их вместе… У всех нас ограниченные возможности… Но если мы объединим усилия, я думаю, мы сможем это осуществить", - заявила бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, которая составила этот план после запроса от Украины на семь систем.

Она согласилась с тем, что некоторые детали могут не сразу работать вместе.

"Но мы также знаем, что способны решить и эту проблему", - добавила Оллонгрен, отметив, что Нидерланды создали команду технических экспертов, которые поедут в каждую страну-донор и помогут убедиться, что все детали подходят друг к другу.

При этом чиновница не уточнила, когда собранная таким образом батарея Patriot может быть доставлена ​​в Украину. Кроме того, она высказала предположение, что ее также могут отправить и по частям для замены тех, которые могли быть сломаны.

Системы Patriot для Украины - актуальное

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас ведутся обсуждения о предоставлении Украине 5 из 7 систем Patriot, которые срочно нужны нашему государству.

На днях глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с помощником государственного секретаря США Джеймсом О'Брайеном. Они обсудили шаги по поставке систем противовоздушной обороны Patriot:

"Мы ценим последние критические решения США по поддержке украинских ударов по военным целям в России, предоставление Украине приоритета в поставках боеприпасов для противовоздушной обороны, а также работу с третьими странами с целью укрепления обороноспособности Украины".

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