Отравление Навального: очевидец рассказал, как оппозиционеру стало плохо в самолете (видео)

По словам парня, сфотографировавшего политика в аэропорту, сразу после вылета тот пошел в уборную и долго оттуда не возвращался.

Парень, который сфотографировал российского оппозиционера Алексея Навального в аэропорту перед вылетом, рассказал, с кем он был, и что происходило потом на борту самолета.

Читайте также"Слежка была очевидной": у Навального рассказали, что за ним следили перед отравлениемВидео рассказа очевидца опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Я взял сендвич, вижу: сидит Алексей Навальный, сфотографировал его. Он пил что-то в стакане, возможно, чай. Я понятия не имею, что он пил… Они сидели со своими друзьями, видимо, сотрудниками, втроем сидели. Потом нам объявили посадку, все пошли на посадку. Потом, когда мы уже взлетели, набрали высоту, он пошел в туалет», – рассказал парень.

По словам очевидца, оппозиционер долго не возвращался из уборной.

«Но я думал, что я его просто пропустил. Я сидел в наушниках, слушал музыку. По итогу, слышу какой-то кипиш, снимаю наушники, оказывается, что нас экстренно садят в Омске. Думаю, кому-то плохо стало. Поворачиваю голову назад и понимаю, что лежит Алексей», – добавил он.

Отравление Навального: что известно

Утром 20 августа российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Ему стало плохо в самолете, на котором он летел в Томск.

На данный момент медики пока не поставили диагноз Навальному.

Есть информация, что оппозиционер Алексей Навальный находится в коме.

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Автор: Катерина Шварц