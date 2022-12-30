Великобритания передала Украине более 1 000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь разминировать поля и сделать безопасными отвоеванные у российских захватчиков территории, гражданские здания и инфраструктуру.

Об этом сообщается на сайте британского правительства. Отмечается, что поставки средств борьбы со взрывными боеприпасами продолжатся и в 2023 году. Согласно сообщению, Великобритания также недавно предоставила Украине значительный пакет систем противовоздушной обороны, включая более 1 000 зенитно-ракетных комплексов и 125 зенитных установок для защиты от российских ударов.

"Использование Россией наземных мин и нацеливание на гражданскую инфраструктуру подчеркивают шокирующую жестокость вторжения Путина. Этот пакет поддержки Соединенного Королевства поможет безопасно очистить землю и здания, когда она возвращает свою законную территорию", - прокомментировал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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Отмечается, что, кроме прямых поставок военной помощи, Великобритания создала Международный фонд для Украины, который использует взносы международных партнеров для быстрой закупки приоритетных военных материалов.

"В целом Великобритания предоставила Украине 2,3 миллиарда фунтов стерлингов военной помощи в 2022 году – больше, чем любая другая страна, кроме Соединенных Штатов. И правительство обязалось поддерживать такой же уровень финансирования в 2023 году", - указано в сообщении.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак сообщил в микроблоге Twitter, что они продолжат помогать Украине.

"На протяжении последних нескольких дней Украина пострадала от одной из худших волн ракетных ударов. Украинцы остаются непреклонными. Соединенное Королевство, со своей стороны, продолжит оказывать им поддержку для самообороны", - заявил Сунак.

Разминирование территории Украины

Осенью в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что заминировано около 30% всей территории Украины.

На деоккупированных территориях продолжают подрываться на минах люди. В конце октября в Изюмском районе Харьковской области подорвались пятеро пиротехников.

7 декабря на Херсонщине на минах подорвалась группа полицейских из Черкасской области. А 12 декабря в городе Константиновка Краматорского района Донецкой области погибли трое пиротехников.

Недавно стало известно, что США сформирует и профинансирует работу 100 команд разминирования в Украине.

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