У Британии нет наземных средств ПВО для защиты важнейших объектов инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет.

Территория Великобритании практически не защищена от потенциальной атаки с применением баллистических ракет, в частности, от российского "Орешника". Как говорится в статье The Times, это вызывает беспокойство у стран НАТО, поэтому Альянс планирует потребовать от Британии значительно увеличить расходы на ПВО и ПРО для защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры, таких как атомные электростанции или военные базы.

Высокопоставленные источники в Минобороны Британии предупреждают, что страна "находится в опасности уже сейчас" и что в течение 15 лет баллистическая ракета "сможет поразить Британию из любой точки мира".

Как отмечается в статье, во времена холодной войны британские стратеги исходили из того, что остров могут атаковать лишь ядерными боеголовками. По данным The Times, Великобритания десятилетиями не инвестировала в системы противоракетной обороны. Сейчас страна тратит всего 1,6 процента ВВП на "обычную оборону", и у нее нет наземных средств ПВО для защиты важнейших объектов инфраструктуры или населенных пунктов от баллистических ракет.

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Угрозы для Британии

Так, среди потенциальных угроз Великобритании The Times называет йеменских хуситов, которые могут атаковать британские корабли или военные базы на Кипре баллистическими ракетами.

Также боевики в Ливии потенциально могут нанести удар по Лондону, если у них появятся ракеты дальнего радиуса действия, например, из России или Ирана.

При этом отмечается, что в настоящее время Иран располагает арсеналом из примерно 3000 баллистических ракет, в том числе способных двигаться со скоростью 4600 миль в час.

У России их гораздо больше, включая сотни межконтинентальных баллистических ракет, а также ракетный комплекс "Орешник", способный развивать скорость 10 Махов и поражать цели на расстоянии 3410 миль - дальность, достаточная для того, чтобы достичь большей части Европы.

"Причина, по которой у Великобритании очень слабая противовоздушная оборона, заключается в том, что в течение 30 лет никто не считал, что она нам нужна", - сказал высокопоставленный источник в оборонном ведомстве". - "То, что вы видели в Украине и Израиле, говорит об обратном".

Британия не готова к войне

Ранее The Times писал, что пятая часть британской армии не способна участвовать в боях.

С количеством в 55 000 регулярных солдат, исходя из показателей российских потерь около 1500 человек в день на Украине, армия Британии фактически будет уничтожена чуть больше чем за месяц, предупреждали журналисты.

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