Берлин боится, что борьба с обходом санкций навредит немецкой экономике.

Новый 14-й пакет санкций ЕС против России утвердили в значительно более мягком варианте, чем изначально планировалось. Все из-за позиции Германии. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, слова которого приводит немецкое издание N-TV.

Его эстонский коллега Маргус Цахкна говорит, что в Евросоюзе "становится все труднее найти консенсус относительно новых санкций". До сих пор это происходило преимущественно из-за Венгрии, но теперь федеральное правительство Германии заблокировало более жесткие правила экспорта подсанкционных товаров в третьи страны.

Отмечается, что Европейская комиссия предлагала привлекать к ответственности европейские компании, если проданные ею подсанкционные товары попадают сначала, например, в Казахстан, а оттуда в Россию. Однако в Берлине выступили против этого, боясь, что такие меры нанесут Германии больше вреда, чем России. Поэтому в финальной версии санкционного пакета к европейским компаниям просто выдвинуто требование "прилагать максимальные усилия", чтобы их товары не оказались в России.

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Новые санкции ЕС против России: что известно

Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против России. Новые санкции в частности предусматривают:

запрет на транзит российского сжиженного природного газа (СПГ) через территорию ЕС в третьи страны;

запрет на новые инвестиции в российские СПГ-проекты;

запрет на доступ к портам ЕС и предоставление услуг судам из так называемого "теневого танкерного флота" РФ;

более широкий запрет на полеты в ЕС;

дальнейший импортно-экспортный контроль и ограничения.

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