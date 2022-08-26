Лукашенко также заявил, что "корни его прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом"

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свое циничное поздравление с Днем Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

"Ничего у них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" — это те, кто сверху, начиная от курящих, нюхающих, пьющих… А люди хорошие. Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить украинский народ", — сказал самопровозглашенный президент, предоставляющий России свои территории для запуска ракет по украинским городам.

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Лукашенко также заявил, что "корни его прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом".

"Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил. Что касается государства — это наши соседи. Их не выбирают, я часто говорил. Это от Господа Бога. А если подаренные нам Господом Богом, мы должны относиться к ним соответственно. Третье — это наши люди, это славяне. Мы все от одного корня. Я вообще всегда увлекался Украиной", — заявил Лукашенко.

Война в Украине и позиция Лукашенко:

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. С первых минут вторжения появилась информация о готовности Беларуси выступить на стороне России. Кроме того, Беларусь предоставила России свои территории для запуска ракет, которыми агрессор обстреливает украинские города.

31 июля британская разведка заявила о том, что Путин усилил давление на самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко.

24 августа соагрессор Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости и пожелал "мирного неба".

26 августа 2022 года Лукашенко заявил, что самолеты Беларуси готовы нести ядерное оружие РФ.

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