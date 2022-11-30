Путин использует зиму в качестве оружия — это видят и в США, и в других странах-партнерах. Мы понимаем, насколько массированные ракетные атаки осуществляет РФ, и видим, какие они несут последствия для Украины.

Нужно понимать, что зима уже на пороге. К серьезному похолоданию, которое возможно в ближайшие месяцы, нужно быть готовыми прямо сейчас. Потому так критически необходимо помочь украинцам в борьбе со всеми вызовами, чтобы они пережили эту зиму.

И именно важность этого вопроса является причиной того, что следует говорить об этом на всех возможных дипломатических площадках: не только в рамках координационной группы - "энергетического рамштайна", но и на полях всего Североатлантического Альянса.

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Так что, когда составлялся план проведения саммита НАТО в Румынии, мы уже знали, что речь будет идти о возможностях для поддержания украинской энергосистемы. Ведь, безопасность электросетей — часть безопасности Украины в целом.

Украина может ожидать помощь в ближайшие несколько дней

Саммит министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте позволил прояснить вопрос потребностей Украины, то есть мы узнали, что именно необходимо сейчас для эффективного решения первоочередных проблем.

В частности, Госсекретарь Блинкен объявил о том, что США выделит более 53 миллионов долларов, чтобы приобрести критически важное оборудование для восстановления повреждений на объектах энергосистемы Украины. В частности, распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, стабилизаторы напряжения. Это именно то, что сейчас необходимо передать.

Как сказал госсекретарь Блинкен, это оборудование будет очень быстро доставлено в Украину. Если говорить о сроках, я думаю, что "быстро" означает, что Украина может ожидать помощь в ближайшие несколько дней.

В ближайшие дни мы услышим от США и наших ближайших партнеров, что еще сегодня можно передать Украине

Также на саммите НАТО шла речь и о новых поставках оружия. Этот вопрос обсуждался во время делового рабочего ужина глав МИД стран-членов НАТО с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Так что я думаю, что в ближайшие дни мы услышим от США и наших ближайших партнеров, что еще сегодня можно передать Украине.

Но не забываем, что есть три вида помощи: оружие для защиты страны, прямая экономическая помощь и гуманитарная. И США, вместе с партнерами, готовы помогать Украине столько, сколько потребуется, чтобы положить конец войне.

Чтобы достигнуть этого мы помогаем на разных фронтах. Оказывая поддержку украинским специалистам в восстановлении электросетей, продолжая передавать помощь украинским военным, чтобы они могли успешно бороться на поле боя. Кроме того, мы планируем и в дальнейшем усиливать санкции против России. Путин должен ощущать сильное давление всего мира за принятое им решение вторгнуться в Украину.

Конечно, даже самые мощные санкции США и партнеров - отнюдь не "серебряная пуля". Изменить поведение России — сложно. Но сегодня мы уже видим, что санкции действуют, экономика России существенно падает, тысячи компания покидают российский рынок, а значит Путин ослабевает. Потому мы будем продолжать работать в этом направлении: усиливать давление на РФ и помогать Украине.

Подтверждение тому — заявления Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Госсекретаря США Энтони Блинкена и итоговое заявление саммита глав МИД стран НАТО: поддержка Украины ее партнерами будет только усиливаться.

Андреа Калан, представитель Госдепа США