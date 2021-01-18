Накануне оппозиционера задержали сразу после возвращения на родину.

Власти РФ не отпустят в ближайшее время российского оппозиционера Алексея Навального.

Такое мнение высказал политолог Андрей Пионтковский в эфире канала "Украина 24".

Он уточнил, что Навальный пробудет под арестом как минимум 48 часов.

"Официально объявлено, что он задержан по запросу ФСИН, которая объявила его в розыск еще 29 декабря, обвинив его в том, что он находится под условным наказанием и не посещал офис ФСИН в нужные дни. На 29 января назначен суд по превращению его условного срока в реальный. И я подозреваю, ФСИН этого и не скрывала, что его будут держать до этого суда. Путин уже не выпустит его из своих лап в ближайшее время", - сказал он.

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Запад, по словам эксперта, недооценивает Путина.

"Многое будет зависеть от реакции Запада, но вам ли в Украине не знать, что такое реакция Запада. Уж сколько Меркель возмущалась отравлением Навального, ему оказали помощь, но опять же она звонила и поздравляла Путина с Рождеством, они снова обсуждали "Северный поток". Запад не готов понять до конца, с кем он имеет дело. Он имеет дело с преступным государством, террористическим государством", - сказал он.

Навального задержали в Москве: что произошло

17 января российский оппозиционный политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву.

Самолет с ним должен был сесть в аэропорту "Внуково", куда стянули силовиков и съехались его сторонники, но в итоге приземлился в "Шереметьево".

На паспортном контроле к Навальному с супругой подошли полицейские и потребовали пройти с ним. После нескольких минут спора политик согласился, его задержали.

За несколько минут до задержания Навальный заявил, что прав и ничего не боится.

Политические лидеры разных стран и международные правозащитные организации уже потребовали от властей РФ освободить оппозиционера.

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Автор: Юрий Годован