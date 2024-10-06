НАТО не хватает 49 бригад: в Defense Express объяснили, почему это 'минимальные требования'

Речь идет о необходимости увеличить силы более чем в 1,5 раза.

НАТО необходимо значительно усилить свои оборонительные возможности - увеличить количество боевых бригад с 82 до 131, создать новые корпуса и дивизии, количество которых должно вырасти с 24 до 38, и это только для достижения минимальных требований, пишет Welt.

Также важно почти с нуля создать наземную компоненту противовоздушной обороны. Количество подразделений ПВО должно вырасти с 293 до 1467. Количество вертолетных подразделений также нужно увеличить с 90 до 104, а также усилить логистические и транспортные возможности. Эти требования к странам-членам НАТО были утверждены в штабе объединенных сил Альянса и подписаны верховным командующим НАТО в Европе Кристофером Дж. Каволи и главой командования по трансформации Пьером Вандье.

Как пишет Defense Express, такая масштабная задача демонстрирует, насколько вопрос коллективной безопасности превратился в коллективную безответственность в рамках НАТО. Речь идет о необходимости увеличить силы более чем в 1,5 раза.

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Если разложить эту задачу на конкретные шаги, то расширение сухопутных сил на 49 бригад, каждая из которых состоит из 5 тысяч военных, требует дополнительно 245 тысяч бойцов, а также тысячи единиц вооружения. Для сравнения, сухопутные войска Бундесвера состоят из 62 тысяч, то есть НАТО фактически не хватает еще четырех армий Германии. Французские сухопутные войска имеют численность 114 тысяч, тогда как армия США насчитывает 453 тысячи военных.

Если взять немецкий подход к вооружению сухопутных сил, то для нужд НАТО необходимо около 1200 танков, 2700 БМП, более 3000 БТРов и 900 крупнокалиберных артиллерийских систем. По американскому подходу цифры похожи: 1300 танков, 2300 БМП, 5000 БТРов и более 1200 артиллерийских систем.

Кроме того, необходимо восстановить наземную противовоздушную оборону, которую значительно сократили после завершения Холодной войны, особенно в европейском сегменте НАТО. Например, Великобритания до 2021 года использовала устаревшие ЗРК Rapier, способные поражать цели на расстоянии лишь до 8 км. Германия в 2005 году сняла с вооружения все ЗРК средней дальности, потратив 1,23 млрд евро и пять лет на разработку системы ПВО NNbS.

Для реализации этих требований, как указано в документах НАТО, нужны не только значительные финансовые ресурсы, превышающие 2% ВВП, но и значительные временные затраты.

НАТО готовится к войне против России: последние новости

Как писал УНИАН, НАТО постепенно готовится к возможной войне против России. Так, в конце сентября стало известно, что Альянс составляет планы массовой эвакуации раненых. В НАТО понимают, что свободно использовать санитарную авиацию, как в Ираке или Афганистане, в войне с РФ не смогут.

Также мы рассказывали, что в НАТО прорабатывают сценарии развертывания войны против России. В частности один из сценариев предусматривает, что после новой мобилизации Россия отбросит ВСУ на фронте в Украине и затем начнет агрессию против НАТО.

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