Официально представлен врио главкома ВМФ страны-агрессора.

В Кронштадте (РФ) на церемонии по случаю дня моряка-подводника официально представили адмирала Александра Моисеев в качестве врио главкома ВМФ России.

Об этом сообщает The Moscow Times. Отмечается, что ранее он командовал Северным флотом России. "Моисеев - подводник, который в 2011 году получил звание героя России за успешные ракетные пуски с подлодки стратегического назначения", - сказано в сообщении.

Согласно публикации, смена главкома ВМФ состоялась после серии крупных потерь Черноморского флота РФ, который только за последний месяц лишился двух кораблей, а с начала полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины, утратил почти треть боевой мощи.

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"В общей сложности за два года войны Россия лишилась более 20 судов, включая десантные корабли, подводные лодки и флагманский крейсер "Москва", следует из подсчетов Oryx на основе открытых данных. До вторжения в Украину флот России в Черном море насчитывал более 70 кораблей", - отмечает издание.

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Напомним, об отставке предыдущего главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова стало известно 10 марта. Сразу же появилась неофициальная информация, что его должность занял Александр Моисеев.

Евменов был назначен главкомом российского ВМФ в 2019 году. Он родился в 1962-м в Москве, учился в Ленинграде и Петербурге, командовал подводными силами Тихоокеанского флота, с 2016 года - Северным флотом. Евменов и Моисеев - ровесники.

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