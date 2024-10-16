Канцлер Германии подчеркнул, что решений "через голову Украины" не будет.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности к переговорам с Владимиром Путиным о справедливом мире в Украине. Как пишет Rheinische Post, об этом он сказал в Бундестаге, выступая по поводу предстоящего саммита лидеров ЕС.

Отмечается, что в своем заявлении Шольц подчеркнул важность соблюдения четких принципов: никогда не будет решений "через голову Украины и никогда без согласования с нашими ближайшими партнерами".

При этом канцлер добавил, что каждый день "жертвами империалистического безумия президента России" становится бесчисленное количество российских солдат:

Видео дня

"Они также являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны… То, что не должно повториться в Европе".

Новость дополняется…