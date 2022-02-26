Петер Сийярто отрицает информацию о блокировании Венгрией отключения России от международной межбанковской системы SWIFT.

Министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предлагает провести переговоры Украины и Российской Федерации в Будапеште.

Об этом Сийярто сообщил в Facebook.

"Я с сожалением и потрясением вижу, как некоторые представители международной политики и международной прессы не прекращают создавать фальшивые новости и ложь. Я не понимаю, как некоторые люди управляют фабриками по производству фальшивых новостей, когда люди умирают, потому что идет война. Теперь они врут, что Венгрия блокирует определенные санкции против России, и для примера, в отношении системы SWIFT. Четко заявляю: это неправда! Мы никогда не выступали против каких -либо санкционных предложений, мы не блокировали и ничего не блокируем", - заявил Сийярто.

Он подчеркнул, что Венгрия хочет мира.

"Именно поэтому я работаю. Именно поэтому я веду переговоры с представителями российского и украинского правительств, чтобы начать прямые переговоры в Будапеште", - отметил Сийярто.

Он сказал, что будет говорить об этом с лидерами ООН.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина начать переговоры.

В настоящее время представители Украины и России проводят консультации о месте и времени проведения переговоров.

Как заявлял советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Зеленский и Путин могут обсуждать вопрос о нейтральном статусе Украины.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнейчук сообщил, что президент Украины Зеленский попросил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета посодействовать проведению переговоров с Путиным.