С такими обвинениями в суд обратилась Южная Африка.

Международный суд ООН, базирующийся в Гааге, возложил на Израиль судебное обязательство сделать все от него зависящее, чтобы предотвратить акты геноцида в секторе Газа. Но требование прекратить боевые действия не выдвигалось, сообщает Sky News.

В конце прошлого года Южная Африка, которая всячески уклонялась от исполнения международного ордера на арест Владимира Путина за военные преступления, подала в суд ООН на Израиль из-за его военной операции в секторе Газа. В частности африканцы обвиняют Израиль в нарушении Конвенции ООН о запрете геноцида, утверждая, что израильтяне "убивают палестинцев в Газе, нанося им серьезные телесные и психические повреждения и создавая условия жизни, рассчитанные на их физическое уничтожение".

В пятницу, 26 января, суд ООН постановил, что этот иск подпадает под его юрисдикцию, и отклонил ходатайство Израиля о закрытии дела.

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Поскольку судебное разбирательство по существу (по обвинению в геноциде) может длиться годами, Южная Африка попросила суд "в чрезвычайно срочном порядке" издать промежуточный приказ, обязывающий Израиль приостановить военные операции для защиты палестинцев в Газе на время рассмотрения дела.

Голосами 15 из 17 судей коллегии был издан приказ о чрезвычайных мерах, охватывающих большую часть требований Южной Африки, за одним принципиальным исключением. Суд не стал требовать немедленного прекращения боевых действий в Газе.

Как пишет Sky News, Южная Африка, палестинцы и арабские страны приветствовали это постановление суда. А вот Израиль был недоволен. Так, премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал это решение "возмутительным", но все же нашел в нем и позитив.

"Как и каждая страна, Израиль имеет неотъемлемое право защищаться. Гнусная попытка лишить Израиль этого фундаментального права является явной дискриминацией еврейского государства, и она была справедливо отклонена", – сказал он.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир был значительно лаконичнее. "Гаага шмаага", – написал он в своем Твиттере после оглашения постановления суда.

Война Израиля против ХАМАС: последние новости

Как писал УНИАН, в начале января военно-политическое руководство Израиля сообщило, что основная фаза боев на севере Сектора Газа закончена и теперь настала очередь центра и юга анклава. В израильской армии заверили, что учтут опыт боев на севере, чтобы действовать осторожнее на юге.

Также мы рассказывали, что в начале декабря в ООН признали свою неспособность повлиять на гуманитарную ситуацию в Газе. Представители ООН говорят об "аде на земле" в Газе и рассказывают о сплошных разрушениях в анклаве.

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