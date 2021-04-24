17 апреля Александр Лукашенко сообщил о готовившемся покушении на него и его сыновей.

Александр Лукашенко заявил, что планирует подписать декрет о переходе Совету безопасности Беларуси президентских полномочий в случае, если в стране возникнет такая необходимость, в частности, если его "застрелят".

Как сообщает БЕЛТА, об этом Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

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Лукашенко пояснил, что анонсируемые им решения будут касаться исключительно внутренней ситуации в стране и ответят на вопрос: "что если оппонентам власти удастся покушение на президента".

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение. Поэтому я говорил, что подпишу этот декрет и определю, кто будет управлять страной "если вдруг", - заявил Лукашенко.

При этом он отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.

"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления…", - подчеркнул Лукашенко

Он добавил, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно.

"Когда это все разворачивалось. А не то что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только, чтобы сохранить мою и вашу страну", - заявил Лукашенко.

Как сообщали СМИ, 17 апреля Лукашенко сообщил о готовившемся покушении на него и его сыновей. В КГБ Беларуси уточнили, что заговорщики планировали вооруженный мятеж, насильственный захват власти и убийство президента, а также членов его семьи. Лукашенко заявил, что в организации переворота участвовали иностранные спецслужбы.

По подозрению в покушении на Лукашенко были задержаны четверо человек.

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Автор: Виталий Саенко