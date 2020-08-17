"Почему он нас боится?": Лукашенко не вышел к работникам МЗКТ на площадке

Лукашенко, вместо встречи с большинством работников, выступил перед небольшой группой людей в одном из цехов.

Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщают, что президент не вышел для общения с ними.

Слова работников передает Telegram-канал «Выборы видишь?».

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«Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром, я так понимаю», – рассказывает один из работников.

«Люди собрались, ждут. Его еще нету. Площадка пуста. Говорят, что уже выступает, но там, где собрался завод, его нету», – сообщил еще один работник завода.

«Если народ его выбрал, чего он боится? Зачем весь этот цирк с охраной, вертолетом и досмотрами? Это же его страна, его люди. Мы выходим к нему, не боясь, почему он боится нас, свой народ?» — задается вопросом один из работников МЗКТ.

Тем временем госСМИ еще в 10.18 разместили первое сообщение якобы со встречи с работниками МЗКТ.

«Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что „плохой“ Президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», – передает слова Лукашенко "Агентство телевизионных новостей".

Что происходит в Беларуси: хроника протестов

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы.

Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многих из них при задержании и в СИЗО сильно били.

14 августа задержанных начали отпускать.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

17 августа предприятия по всей Беларуси проводят забастовку.

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Автор: Андрей Василюк