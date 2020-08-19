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Литва решила закрыть въезд для Лукашенко и десятков белорусских чиновников

22:08, 19 августа 2020
Мир
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Лукашенко станет невъездным в Литву / Фото: REUTERS

Как пишет Delfi, об этом сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Он отметил, что Литва подготовила список национальных санкций против белорусского режима. Его передали на утверждение в МВД, он включает фамилии более трех десятков человек.

"Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - сказал министр.

Санкции предусматривают запрет на въезд, а окончательно утверждать их будет МВД страны.

Что происходит в Беларуси

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
  • Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.
  • В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били. Впоследствии задержанных начали отпускать.
  • 14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.
  • 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.
  • Государства - члены Европейского Союза не будут признавать результаты президентских выборов в Беларуси.

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Автор: Юрий Годован

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