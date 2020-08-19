Литва решила закрыть въезд для Лукашенко и десятков белорусских чиновников

Окончательное решение примет МВД страны.

Литва запретила въезд на свою территорию президенту соседней Беларуси Александру Лукашенко.

Как пишет Delfi, об этом сообщил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Он отметил, что Литва подготовила список национальных санкций против белорусского режима. Его передали на утверждение в МВД, он включает фамилии более трех десятков человек.

"Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры - ОМОН, КГБ, избирательная комиссия", - сказал министр.

Санкции предусматривают запрет на въезд, а окончательно утверждать их будет МВД страны.

Что происходит в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Светлана Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.

Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. Также с 11 августа в стране началась общенациональная забастовка.

В первые дни участников акций жестоко разгонял милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били. Впоследствии задержанных начали отпускать.

14 августа в ЕС заявили о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси и о начале работы над введением санкций за фальсификацию выборов и насилие против протестующих.

16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек.

Государства - члены Европейского Союза не будут признавать результаты президентских выборов в Беларуси.

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Автор: Юрий Годован