Сейчас оппозиционер отбывает срок в колонии в городе Покров Владимирской области.

Следком РФ предъявил политзаключенному Алексею Навальному обвинение в создании "некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Об этом сообщается на сайте ведомства. Обвинения выдвинуты по ч. 2 ст. 239 УК РФ.

"По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, - "Фонд борьбы с коррупцией" (решением Московского городского суда признана экстремистской и ликвидирована на территории Российской Федерации). В период с 2011 года Навальный совместно с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и иными лицами руководил ею. Деятельность фонда была сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", - говорится в сообщении следкома.

Утверждается, что Навальный с соратниками распространяли в сети призывы к участию граждан в несогласованных митингах в январе текущего года.

Сейчас Навальный отбывает срок в колонии строгого режима №2 в городе Покров Владимирской области. Его осудили по так называемому делу "Ив Роше", которое было открыто против него еще в 2012 году. В рамках этого дела его признали виновным в мошенничестве и отмывании денег.

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Арест и приговор в деле Алексея Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления "Новичком" летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

2 февраля 2021 года Симоновский суд Москвы в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил Алексею Навальному условный срок на 3,5 года на реальный по делу "Ив Роше". Всего Навальный в соответствии с решением должен провести в колонии общего режима два года и восемь месяцев.

Автор: Дмитрий Захаров