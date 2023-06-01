Он подозревается в многочисленных преступлениях, включая контрабанду.

В Италии завели уголовное дело против Ланфранко Чирилло, известного как "архитектор Путина",сообщается на сайте Министерства юстиции страны.

Поскольку Чирилло обвиняется в преступлениях, совершенных за границей, прокуратура обратилась к министру с просьбой разрешить преследование.

"Министр юстиции Карло Нордио подписал запрос о судебном преследовании Ланфранко Чирилло, известного как "архитектор Путина", обвиняемого в Брешиа (город на севере Италии – УНИАН) в многочисленных преступлениях, связанных с таможенной контрабандой и подделкой публичных документов", – говорится в сообщении.

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В ведомстве уточняют, что сейчас Ланфранко Чирилло находится в Москве и в январе 2023 года Россия уведомила Италию о том, что нет условий для его ареста, поскольку он получил российское гражданство.

Что нужно знать о Ланфранко Чирилло

64-летний Ланфранко Чирилло родился в Италии, тут получил образование архитектора. В молодости путешествовал и работал в арабских странах. С начала 90-х завязал отношения с российскими бизнесменами, в частности, с Зиядом Манасиром и с Вагитом Алекперовым, президентом "Лукойл". Переехал в Россию и занялся бизнесом тут. Реализовывал разнообразные проекты для представителей российской элиты (по его словам – работал для более чем 40 миллиардеров из РФ и крупных компаний вроде "Газпрома").

Чирилло занимался строительством особняка площадью 18 000 кв м в Геленджике на берегу Черного моря, который, как предполагается, возвели для российского диктатора Владимира Путина. Из-за этого получил прозвище "архитектор Путина".

В начале 2022 года стало известно, что Чирилло находится под следствием итальянских властей по обвинению в неуплате налога на сумму 50 млн евро. Его адвокаты заявляли, что средства были получены во время многолетнего периода работы в России потому архитектор не должен платить налоги на родине.

В феврале прошлого года правоохранители конфисковали с виллы Чирилло возле Брешии ценные картины (Пабло Пикассо, Поль Сезанн, Василий Кандинский, Джорджо де Кирико и Лучо Фонтана) и частный вертолет.

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